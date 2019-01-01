Хакеры взломали секс-игрушки ради благородной цели

Хакеры из Великобритании взломали доступ к линейке вибраторов Svakom Siime Eye. Они имеют видеокамеру, могут подключаться к Wi-Fi и транслировать видео. Кроме того, как выяснилось, они совсем ненадежные, передает ONLINE.UA со ссылкой на Motherboard.
По словам этих самых хакеров, на видеостриме стоял очень ненадежный пароль "88888888", а на сервере был логин "admin".
Что интересно, любой пользователь, который минимально владеет навыками подключения к просмотру, мог не только подключиться к трансляции, но и контролировать секс-игрушки извне.
"Когда кто-то использует ваше подключение, кто-то другой может увидеть видеотрансляцию", – рассказал основатель Pen Test Partners Кен Манро.
Хакеры отмечают, что такое исследование они используют уже не впервые. При этом они неоднократно предупреждали производителя, отправивему электронные письма. Но обратной связи так и не получили. Однако, теперь они снова увидели, что уязвимость не исправили.
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