Хакеры взломали секс-игрушки ради благородной цели

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Хакеры из Великобритании взломали доступ к линейке вибраторов Svakom Siime Eye. Они имеют видеокамеру, могут подключаться к Wi-Fi и транслировать видео. Кроме того, как выяснилось, они совсем ненадежные, передает ONLINE.UA со ссылкой на Motherboard.

По словам этих самых хакеров, на видеостриме стоял очень ненадежный пароль "88888888", а на сервере был логин "admin".