"Есть большая разница": США поставили Россию на место после претензий относительно Крыма

"Есть большая разница": США поставили Россию на место после претензий относительно Крыма

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Майк Помпео (фото — flickr.com)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ аннексировала Крым, хотя никакой угрозы со стороны Украины не было, а Израиль захватил Голанские высоты, защищаясь от нападения Сирии. Об этом он сообщил в ходе слушаний в Сенате, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

Американский дипломат подчеркнул, что просто "не может быть более непохожих ситуаций, чем эти". По мнению Помпео, захват Голанских высот был необходимым, чтобы "продолжать защищаться" от сирийского режима.

"Россия не оборонялась. РФ выбрала момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы", — подчеркнул Помпео.

Как известно, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот. В ЕС заявили, что и дальше считают эту территорию оккупированной.

Власти РФ сразу же выступила против признания США Голанских высот. По мнению главы российского МИД, такая политика противоречит международному праву и "ухудшает положение на всем Ближнем Востоке". Кроме того, РФ обвинила США в двойных стандартах относительно признания Голанских высот и непризнания аннексии Крыма.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что согласно опросу фонда "Общественное мнение" число россиян, которые считают аннексию Крыма полезной, снизилось с весны 2015 года с 67 до 39 процентов.
 
Источник: ONLINE.UA Теги: США, РФ, Украина, Крым, голанські висоти
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