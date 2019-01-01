"Кощунство и цинизм": РФ набросилась на Латвию с громкими обвинениями

Сергій Лавров (фото — kremlin.ru)

В МИД РФ заявили, что их возмутило принятие Сеймом Латвии во втором чтении законопроекта, который запрещает носить формы тоталитарных режимов, в том числе Красной армии, на общественных мероприятиях, передает ONLINE.UA со ссылкой на комментарий российского ведомства.

"Возмущены этой кощунственной законодательной инициативой, которую нельзя квалифицировать иначе, как глумление над памятью советских воинов, отдавших жизни за освобождение Латвии... Особый цинизм ей добавляет то, что указанный законопроект принимается в канун очередной годовщины Победы явно с целью унизить ветеранов Великой Отечественной войны и испортить им праздник", — заявили в МИД РФ.

Российские дипломаты добавили, что ждут принципиальную оценку со стороны партнеров Латвии по Евросоюзу и международных профильных структур.

Стоит отметить, что в январе Национальный совет по вопросам электронных средств массовой информации Латвии (NEPLP) принял решение на три месяца запретить ретрансляцию программ российского телеканала "Россия РТР" на территории страны.