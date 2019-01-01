"Кощунство и цинизм": РФ набросилась на Латвию с громкими обвинениями

В МИД РФ заявили, что их возмутило принятие Сеймом Латвии во втором чтении законопроекта, который запрещает носить формы тоталитарных режимов, в том числе Красной армии, на общественных мероприятиях, передает ONLINE.UA со ссылкой на комментарий российского ведомства.
"Возмущены этой кощунственной законодательной инициативой, которую нельзя квалифицировать иначе, как глумление над памятью советских воинов, отдавших жизни за освобождение Латвии... Особый цинизм ей добавляет то, что указанный законопроект принимается в канун очередной годовщины Победы явно с целью унизить ветеранов Великой Отечественной войны и испортить им праздник", — заявили в МИД РФ.