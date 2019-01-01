Анализы Порошенко и Зеленского повезут в США: что случилось

Володимир Зеленський та Петро Порошенко (фото — колаж)

Эксперты Voluntary Anti-Doping Association в Киеве возьмут кровь для анализов у кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, чтобы провести их в США на спортивной базе медицинской лаборатории. Стоит отметить, что согласие на повторное проведение анализов от обоих кандидатов пока под вопросом.

Об этом сообщила представительница VADA доктор Анжела Сильва во время пресс-конференции, передает ONLINE.UA. По ее словам, пробы крови кандидатов проанализируют более, чем на 300 показателей. Как известно, бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского приехать 10 апреля на стадион НСК "Олимпийский" для сдачи анализов экспертам VADA. "Сбор крови кандидатов в президенты Украины проверят в США на спортивной базе медицинской лаборатории", — добавила Сильва, а также подчеркнула, что результаты анализов кандидатов могут быть известны после двух-трех дней после сдачи.

Как сообщал ONLINE.UA, 5 апреля действующий украинский глава и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко сдал анализ крови на содержание алкогольных и наркотических веществ в НСК "Олимпийском". Отмечается, что ни одного психоактивного вещества в крови политика найдено не было.



