Не пропустите самые интересные события в Киеве на выходных 13-14 апреля

Весенние выходные продолжают радовать жителей и гостей Киева разнообразными событиями. ONLINE.UA собрал самые интересные мероприятия выходных 13-14 апреля, чтобы вы смогли с пользой провести свое свободное время.



KYIV MUSIC DAYS

На предстоящих выходных 12-14 апреля состоится второй международный форум концертной и культурной индустрии KYIV MUSIC DAYS. Ключевые персоны украинского шоу-бизнеса соберутся во второй раз, чтобы обсудить актуальные вопросы музыкальной индустрии и поделиться опытом с начинающими музыкантами. Три дня форума будут включать образовательные лекции, мастер-классы, панельные дискуссии и «круглые столы» с участием украинских спикеров и приглашенных европейских экспертов. Для тех, кто не новичок в музыкальной индустрии, форум принесет повышение уровня образования и знаний об интеграции украинской музыки в мировое пространство. Новички смогут завести полезные бизнес-контакты и получить консультацию опытных продюсеров, пиар-специалистов, организаторов и промоутеров. Также всех посетителей мероприятия ждут шоу-кейс фестиваль от артистов из трех стран и торжественное вручение ежегодной премии концертной индустрии KMD Awards 2019. Форум пройдет на НСК Олимпийский. Стоимость: от 540 гривен.



Дни украинского платья и Маркет украшений от Всі.Свої

С приходом апреля куртки и пальто сменяют весенние платья с романтичными украшениями. Всі.Свої проводит Дни украинского платья, чтобы каждая девушка смогла выбрать наряд себе по душе и по настроению. Ведь женщина в правильном платье может перевернуть мир, а организаторы маркета решили собрать наряды на все случаи жизни и для завоевания нужных высот.

Выбрав платья, каждая из вас сможет дополнить его уникальными аксессуарами. Одновременно с Днями украинского платья состоится первый в сезоне Маркет украшений. Около 50-ти украинских брендов представят украшения из самых разнообразных материалов — золота, серебра, драгоценных и полудрагоценных камней, керамики, дерева, стекла и металла.



Украшения в разных стилях и ценовых категориях придутся вам по вкусу.

Мероприятия пройдут 13-14 апреля по улице Десятинна, 12. Вход свободный.



Вечеринка на балконе с Дашей Коломиец

Теплый веселый вечер – идеальное время развлечься в кругу друзей за бокалом прохладного напитка с видом на живописный Киев. В субботу, 13 апреля, Всі.Свої открывают новый сезон зажигательных танцев, волшебных пейзажей, хорошей музыки и приятного отдыха вместе с друзьями. За пультом – уникальная Даша Коломиец, которая заставит танцевать самого усидчивого, на разогреве у нее — один из участников проекта БалконЛюбвы DJ Yura Sirosh. Гостей вечера ждут танцы под зажигательные музыкальные сеты; общение с друзьями и новые знакомства; вкусная еда и напитки на свежем воздухе; невероятный закат над Киевом. Для родителей, которые не могут оставить ребенка дома, организаторы подготовили приятный сюрприз. На протяжении всей вечеринки будет работать детская зона, где всего лишь за 70 гривен можно будет оставить ребенка под присмотром профессиональных бебиситеров.

Пройдет Вечер на балконе по адресу улица Десятина, 12. Вход свободный.



Ukrainian Touring Championship 2019: 1 этап

В субботу, 13 апреля, на киевском автодроме Чайка пройдет Чемпионат Украины по кольцевым гонкам под названием Ukrainian Touring Championship (UTC). В 2019 году запланировано 5 этапов чемпионата. Программа соревнований предусматривает тренировочные, квалификационные заезды, 20 кругов напряжением гонки и награждение призеров. В кольцевых гонках примут участие народные автомобили Лада с мощностью двигатель 150 лошадиных сил. Приятным бонусом для посетителей Ukrainian Touring Championship станет возможность прокатиться в качестве пассажира на площадке Дрифт-такси от организации Bitlook. На территории автодрома Чайка также будут работать фуд-корты.



Мистика Киева

Для тех, кто в Киеве уже видел все и устал от торговцев на Крещатике и толпы народов на Почтовой площади, есть альтернативный вариант пешей прогулки. В мистический маршрут вошли Андреевский спуск, Старокиевская Гора, Андреевский спуск, 13, Замковая Гора, заброшенное кладбище, улица Черная Грязь, а также Три лестницы (подъемов и спусков). Знаменитые ведьмы-киевицы, языческие традиции, проклятие князя Владимира, потустороннее в жизни уважаемых киевлян, ритуалы 19 века – об этом вы сможете узнать из экскурсии, которая продлится три часа. Место встречи – Андреевский спуск.



Концерт LP

В воскресенье, 14 апреля, Лаура Перголицци, она же LP, вновь выступит в Украине. Поклонники всемирно известной певицы услышат новые хиты и нашумевшие композиции. Выступление LP состоится в рамках Heart To Mouth Tour, посвященного презентации нового альбома. Живое выступление популярной американской певицы зарядит вас неимоверной энергией и подарит большое удовольствие. После концерта вы еще несколько дней будете напевать мировой хит Lost On You. Концерт LP пройдет во Дворце спорта. Стоимость билетов от 999 гривен.

