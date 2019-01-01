"Надо просто прийти и пописать": в штабе Порошенко мотивируют Зеленского, как могут

"Надо просто прийти и пописать": в штабе Порошенко мотивируют Зеленского, как могут

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Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

В штабе кандидата в президенты Петра Порошенко заявили, что не довольны тем, какое место в избирательной кампании занимает обсуждение анализов.С данным заявлением выступил пресс-секретарь штаба Олег Медведев, передает ONLINE.UA.

"Нам обидно, что эта тема очень много занимает места в избирательной кампании. Нам как-то немножко неловко перед внешним миром. Но мы приняли этот челендж от команды Зеленского, поэтому не надо соскакивать, надо просто прийти и пописять", – сказал Медведев.

Также пресс-секретарь штаба отметил, что волонтерская антидопинговая организация VADA, которая ждет обоих кандидатов для анализов, предоставит результаты за три дня.

"Ориентировочно, по моим данным, в понедельник мы все успокоимся и забудем про этот вопрос, и у нас целую неделю будет какая-то содержательная дискуссия", – отметил спикер штаба Порошенко.
Напомним, 10 апреля стало известно, что эксперты Voluntary Anti-Doping Association в Киеве возьмут кровь для анализов у кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, чтобы провести их в США на спортивной базе медицинской лаборатории.
Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, аналізи, Президентские выборы 2019
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