Неожиданно: Порошенко и Зеленский собрались в гости к Макрону

Неожиданно: Порошенко и Зеленский собрались в гости к Макрону

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Еммануель Макрон (фото — kremlin.ru)

12 апреля кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает ONLINE.UA.

"Мне известно о том, что Зеленский поедет к Макрону. По дипломатическим каналам французы координировались в этом вопросе с украинской стороной", — сказал Медведев.

Кроме того, он также озвучил позицию Порошенко по поводу желания Зеленского провести международную встречу. Так, украинский глава считает, что для Зеленского было бы полезно выйти из сферы шоу-бизнеса и немножко окунуться в мир реальной политики, в том числе международной, и начать приобретать хоть какой-то опыт.

"Мне известно о том, что Зеленский будет, кажется, в пятницу в Париже и действительно встретиться с Макроном. В тот же день в Париже должен быть и Петр Порошенко и он тоже будет встречаться с Макроном", — добавил он.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский глава Петр Порошенко утверждает, что в случае избрания на второй срок будет иначе строить коммуникацию с народом и больше учитывать мнение гражданского общества.

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Эммануэль Макрон, встреча
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