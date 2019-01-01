"Вы втянете еще и НАТО": Россия пригрозила Украине военным конфликтом

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В Совете Федерации России пригрозили официальному Киеву военным конфликтом, если корабли ВМС Украины вновь попытаются пройти через Керченский пролив, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Российские политики утверждают, что украинские корабли якобы нарушили правила судоходства в Керченском проливе в ноябре 2018 года. "Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть втянуто и НАТО", – заявили в Совете Федерации России. Кроме того, они в очередной раз раскритиковали военное присутствие НАТО в Черноморском регионе на поддержку Грузии и Украины, которые пострадали от российской агрессии.

Напомним, что недавно постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовском море.

Как сообщал ONLINE.UA, адвокат пленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что российская власть может планировать использовать военнопленных украинских моряков для вмешательства в выборы в Верховную Раду. Эти выборы состоятся через несколько месяцев после президентских – 27 октября.