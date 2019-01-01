Устранить меня невозможно: кум Путина обратился к Зеленскому

Віктор Медведчук (фото — з відкритих джерел)

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Виктор Медведчук заявил, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно. Такой была его реакция на намерение кандидата в президенты Владимира Зеленского исключить политика из числа участников переговоров, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"К сведению штабных сценаристов Зеленского: Петр Порошенко никогда не назначал Виктора Медведчука на роль "переговорщика" с РФ. Я занимался переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины и делал это в интересах страны, а не ее президента. Поэтому вывести меня из "переговорного процесса" априори невозможно", — заявил Медведчук.

Кум главы Кремля добавил, что с мая 2018 года не принимал участия в заседаниях гуманитарной подгруппы в Минске, "поскольку знал, что действующая власть (Украины – ред.) не собирается выполнять ранее достигнутые договоренности и заниматься освобождением украинских граждан".

Как сообщал ONLINE.UА, ранее Медведчук заявил, что боевики на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины согласны с его "планом" относительно "установления мира".