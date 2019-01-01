Харли Квинн уже не та: Марго Робби шокировала кадрами со съемочной площадки

Популярная голливудская актриса и звезда фильма "Отряд самоубийц" Марго Робби, которая снова играет злодейку Харли Квинн в новом фильме "Хищные птицы" (Birds of Prey) по комиксам DC, показала новый образ своей героини на съемочной площадке, передает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

Журналистам удалось сфотографировать Робби во время съемок в Лос-Анджелесе.

Фанаты фильма "Отряд самоубийц" могут рассмотреть один из образов Харли в будущей ленте. На героине – розовый кроп-топ, джинсовые шорты, яркая куртка и множество татуировок.

Что интересно, поклонникам новый стиль Харли не очень понравился — они упорно критикуют такое решение стилистов.

"Это не наша Харли; не слишком сексуально; зачем они все испортили?; это не Харли Квинн, а просто дешевый клоун; стилистов после этого нужно уволить; странно", — пишут пользователи сети в комментариях к фото.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее независимые эксперты из аналитической компании Go Compare назвали имя актрисы, которая чаще всего снимался в провальных фильмах.