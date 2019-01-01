По миру распространяется грибок, который убивает человека за 90 дней

По всему миру распространяется грибок под названием Candida auris, который нельзя убить лекарствами. Об этом сообщили в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает ONLINE.UA со ссылкой на Science Alert.

Стоит отметить, что о существовании грибка знали еще с 2009 года. Тогда его обнаружили в выделениях из уха пациента в Японии. С того времени грибок распространился и в Колумбии, Южной Корее и Индии.

"Только в феврале 2019 года в США зарегистрировали 587 подтвержденных случаев заболевания C. auris. Врачи отмечают: грибок поражает людей с ослабленным иммунитетом, которые находятся в больнице или же имеют тяжелые заболевания.Вспышки грибка были только в больницах и медицинских центрах по всему миру. C. auris не поддается лечению никакими противогрибковыми препаратами. Он также может жить на стенах и мебели в течение нескольких месяцев", — сказано в сообщении.

Почти половина пациентов умерли в течение 90 дней после диагностики инфекций C. auris.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее медики предупреждали, что на грипп в Украине рискует заболеть 13 млн человек. Они напоминали о важности и необходимости вакцинироваться от гриппа, несмотря на то, что это прививка не является обязательной.