"Какого черта ?!": непобедимый американский боксер пригрозил Ломаченко

Непобедимый американский боксер Джервонта Дэвис (21-0, 20 КО), который владеет поясами WBA Super и IBF в легком весе, ответил на предложение 31-летнего украинского бойца Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) провести бой бесплатно, пеедає ONLINE.UA со ссылкой на Twitter спортсмена.

"А какого черта я должен выходить на ринг бесплатно? Ты прав, я никогда этого не сделаю. Я боксер-профессионал, старик. Если мы будем драться, обещаю, я отправлю его на пенсию", — написал Дэвис.

Стоит отметить, что впоследствии Дэвис удалил пост с этой фразой из соцсети.

"Джервонта Дэвис для своего юного как для боксера возраста успел провести 21 профессиональный бой и во всех победил. Дебютировал в боксе Джервонта в 2013 году, когда ему было только 19 лет", — пишет издание.

Как известно, 12 апреля Василий Ломаченко будет драться с Энтони Кроллой. В этом бою украинец будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.

Напомним, недавно Василий Ломаченко стал первым в рейтинге лучших боксеров мира по версии Ассоциации журналистов Америки. Стоит отметить, что эту позицию украинский боксер удерживает уже третий месяц подряд. Кроме Ломаченко, в рейтинге появился еще один украинец, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик — он находится на 8 месте.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Ломаченко поделился воспоминаниями о единственном в его карьере поражении, заявив, что бой с Орландо Салидо он не проиграл.