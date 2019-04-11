Курс валют на сегодня 11 апреля - доллар подорожал, евро стал дороже

Курс валют на сегодня 11 апреля - доллар подорожал, евро стал дороже

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На четверг, 11 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подорожал, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 11 апреля цена доллара США составит 26 гривен 77 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 7 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 19 копеек, что в свою очередь на 8 копеек больше чем в среду, 10 апреля.

В среду, 10 апреля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.89/26.84 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.29/30.23 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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