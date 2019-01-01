Штаб ООС: враг устраивает на Донбассе новые провокации - есть раненые

Ситуация на Донбассе обостряется. Двое украинских военных-участников Операции Объединенных сил получили ранения в результате обстрелов пророссийских боевиков 10 апреля. Еще 1 боец был ранен уже 11 апреля.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что украинские военные уничтожили 1 пророссийского боевика и ранили еще 6.

"Пророссийские боевики обстреливали защитников Украины из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.Так, в районе Опытного оккупанты били из минометов калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.В районе Песков боевики вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра и автоматических станковых гранатометов", — сказано в сообщении.

Возле Павлополя враг бил из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.Вблизи Каменки российские оккупационные силы обстреливали бойцов ООС из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов.Вблизи Широкино оккупанты палили из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Авдеевки враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала суток 11 апреля российские оккупационные силы обстреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия украинских военных в районе Водяного. Во время этого обстрела и получил ранения 1 боец ООС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бойцы ВСУ точным ударом уничтожили позицию врага на Донбассе.