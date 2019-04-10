ПАСЕ приняла важное решение относительно РФ

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ПАСЕ приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая изначально имела целью снятие санкционного давления с России, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что данное решение поддержали 105 членов ПАСЕ, 30 – против, 16 воздержались.

"Доклад и проект решения готовил пророссийский депутат от Нидерландов Тини Кокс. Однако во время подготовки документа к голосованию удалось убрать из текста ключевые опасные нормы. Изначально предлагалось предложить новый сложный механизм введения санкций, отменив существующую санкционную процедуру", — сказано в сообщении.

В документе, который приняли, речь идет о том, что новая громоздкая процедура будет создана в дополнение к существующей, нынешнее право ПАСЕ самостоятельно вводить санкции против РФ остается без изменений.

"В соответствии с принятым решением, дополнительную санкционную процедуру можно будет применять для введения самых жестких санкций против государства-члена СЕ, включая рекомендацию о выходе этого государства из Совета Европы. Решение об этих жестких санкциях должно быть принято по совместному решению ПАСЕ, Комитета министров и генерального секретаря Совета Европы", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ПАСЕ не поддалась на шантаж России, где угрожают отказаться от членства в СЕ, если российской делегации не вернут право голоса в Парламентской ассамблее.