Социолог объяснил, как Порошенко и Зеленский мобилизуют украинцев

Директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что эмоциональность, которую демонстрируют Зеленский и Порошенко, мобилизует избирателей. Все, кто в первом туре проголосовали за Зеленского или Порошенко, придут и 21 апреля, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Зеленский – с его условиями о проведении дебатов, сдачей анализов. Порошенко уже открыто противостоит Путину на всех билбордах. Все это мобилизует избирателей. Большинство кандидатов, выбывших после первого тура, оппозиционно настроенные к Порошенко. Очевидно, их избиратели придут на избирательные участки", — говорит эксперт.

По прогнозам Антиповиа, определенная часть из тех, кто разочарован, и чей кандидат не прошел во второй тур, не пойдет. Поэтому, наверное, явка сбалансируется и будет примерно такой же, как и в первом туре. Могут прийти даже те, кто не голосовал в первом туре.

"Заявления Порошенко об обновлении команды, понимание ошибок, коммуникацию с избирателями, противостояние с Путиным ориентированы на мобилизацию избирателя. Но сомнительно, что этого достаточно. Разрывы в процентах с Зеленским можно сокращать, но Порошенко будет трудно его догнать", — добавил социолог.

Как сообщал ONLINE.UA, экс-заместитель госсекретаря США, старший директор по вопросам прав человека американского Института Маккейна Дэвид Крамер заявил, что Россия будет прилагать немало усилий для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине в течение следующих трех недель до проведения второго тура президентских выборов.