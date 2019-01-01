Ангела Меркель переживает ужасную потерю

Ангела Меркель (фото — flickr.com)

В возрасте 90 лет ушла из жизни мама немецкого канцлера Ангелы Меркель — Герлинд Каснер. Информацию об этом подтвердил представитель немецкого правительства, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мы просим вас уважать частную жизнь канцлера и ее семьи", — сказал спикер.

Сейчас известно, что Каснер умерла в начале апреля. Ожидается, что на ее похоронах в северо-восточном немецком городе Темплин, где женщина жила в течение многих лет, будет присутствовать небольшая группа друзей и членов семьи.

Стоит отметить, что Меркель не слишком много рассказывает о своей частной жизни, хотя она вспоминала о своих близких отношениях с матерью.

"Мы разговариваем по телефону регулярно и не видимся достаточно", — сказала Меркель в интервью Süddeutsche Zeitung от 2015 года.

Канцлер призналась, что ее мама очень интересуется повседневной жизнью дочери, хотя и избегает разговоров с ней о политике.

"Она рассказывает мне о родственниках, знакомых, друзьях — так что я не отключена от всей этой нормальной семейной информации", — сказала Меркель.

Как сообщал ONLINE.UA, канцлер Германии Ангела Меркель намерена оставаться на посту главы правительства до 2021 года и не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в Бундестаг.