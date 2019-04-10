Зе! Команду возмутил ролик, где фура сбивает Зеленского

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского советует украинскому шоумену усилить охрану после публикации в Telegram-канале причастному к президенту Петру Порошенко видео, где фура сбивает Зеленского, передает ONLINE.UA.

"В 21:34 10 апреля на официальном Telegram-канале Президента Украины Петра Порошенко было опубликовано видео, где фура сбивает Владимира Зеленского", — утверждают в штабе Зеленского.

Зе!Команда уверяет, что 7 апреля на официальной Facebook-странице вышло обращение президента, где он объясняет избирателям то, что он все понял, осознал и теперь изменится. В данном видео Порошенко призывает присоединяться к нему, а на ролике и в описании к публикации есть ссылка на его новый сайт euua.org.

Порошенко призывает присоединиться к "Европейскому будущему Украины"

Ссылки на Telegram сайта в Порошенко нет, только на собственный, но после регистрации на сайте пользователю приходит СМС с ссылкой на Telegram сайта, где опубликовано видео про Зеленского.

Сайт "Европейское будущее Украины"

"Не понятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после...", — отмечается на сайте Зеленского.

После регистрации пользователи получают СМС с ссылкой на Telegram

Команда кандидата также отметила, что после этого видео порекомендует Зеленскому усилить охрану.

В АП говорят, что выяснят, как видео попало в телеграмм.

Как сообщал ONLINE.UA, 9 апреля глава НПУ Сергей Князев и заместитель Арсена Авакова Сергей Яровой приехали на НСК "Олимпийский", чтобы оценить уровень безопасности возможных дебатов.