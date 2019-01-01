С нами так разговаривать нельзя: Россию разозлила новая резолюция ПАСЕ

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Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой прокомментировал резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которую он назвал очередной попыткой говорить с Россией языком ультиматумов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Принятая ПАСЕ резолюция содержит призыв к российской делегации вернуться в Страсбург. Однако документ не содержит никаких гарантий того, что Россия, вернувшись в ПАСЕ, вернет себе все свои законные права, включая право голоса, что они не будут в очередной раз поставлены под сомнение истеричным меньшинством во главе с Украиной и Великобританией", — сказал Толстой.

Российский чиновник добавил, что единственное, что можно с удовлетворением отметить, это "готовность к диалогу с Россией для поиска путей выхода из сложившегося кризиса".