С нами так разговаривать нельзя: Россию разозлила новая резолюция ПАСЕ

С нами так разговаривать нельзя: Россию разозлила новая резолюция ПАСЕ

  |  Политика   |   Читати українською
Фото: wikipedia.org

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой прокомментировал резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которую он назвал очередной попыткой говорить с Россией языком ультиматумов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Принятая ПАСЕ резолюция содержит призыв к российской делегации вернуться в Страсбург. Однако документ не содержит никаких гарантий того, что Россия, вернувшись в ПАСЕ, вернет себе все свои законные права, включая право голоса, что они не будут в очередной раз поставлены под сомнение истеричным меньшинством во главе с Украиной и Великобританией", — сказал Толстой.

Российский чиновник добавил, что единственное, что можно с удовлетворением отметить, это "готовность к диалогу с Россией для поиска путей выхода из сложившегося кризиса".

"Однако принятой резолюции европейские коллеги фактически выдвигают нам ультиматум: "вернитесь, заплатите деньги, иначе мы вас исключим"... Странно, что за все это время в ПАСЕ так и не усвоили простую истину: с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов", — говорит Толстой.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что ПАСЕ приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая изначально имела целью снятие санкционного давления с России.
Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, ПАСЕ, санкции, резолюция
Новости других СМИ
Курс валют на сегодня 11 апреля - доллар подорожал, евро стал дороже
Курс валют на сегодня 11 апреля - доллар подоро...
Порошенко сделал Зеленскому новое предложение по дебатам
Порошенко сделал Зеленскому новое предложение п...
Устранить меня невозможно: кум Путина обратился к Зеленскому
Устранить меня невозможно: кум Путина обратился...
"Вы втянете еще и НАТО": Россия пригрозила Украине военным конфликтом
"Вы втянете еще и НАТО": Россия пригр...
Неожиданно: Порошенко и Зеленский собрались в гости к Макрону
Неожиданно: Порошенко и Зеленский собрались в г...
У Путина прокомментировали борды с ним и Порошенко
У Путина прокомментировали борды с ним и Порошенко
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи