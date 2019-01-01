В России объяснили, почему ждут результатов выборов в Украине

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Власти РФ утверждают,что будущее переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате" с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии будет зависеть от окончательных результатов украинских президентских выборов.

С данным заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Надо подождать 21 апреля и не очень увлекаться гаданием на кофейной гуще. Итоги голосования во многом определят, будет ли ускорение в этом процессе, будет лисам процесс более субстантивним и результативным", — сказал дипломат.

Российский чиновник не исключает, что нормандский формат снова может вернуться "к вялому безрезультатному обсуждению", которое якобы "было свойственным для позиции украинской стороны на протяжении последних лет".

Как известно, недавно министр иностранных дел Германии Гайко Маас, предложил России организовать встречу на уровне министров иностранных дел стран "нормандской четверки". Украина, со своей стороны, заявила, что готова к проведению "нормандской встречи", и но при условии, что она будет "ориентированной на результат".

Как сообщал ONLINE.UА, ранее постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что власти России тратят на конфликт на Донбассе 1,3 миллиарда долларов в год. Именно такая солидная сумма необходима, чтобы поддерживать существование незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях.