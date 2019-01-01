Опубликованы первые рейтинги Порошенко и Зеленского перед вторым туром

Володимир Зеленський та Петро Порошенко (фото — колаж)

Обнародованы результаты опросов, проведенных Социологической группой "Рейтинг": за кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 71,4% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко 28,6 % опрошенных украинцев, передает ONLINE.UA.

Заместитель директора "Рейтинга" Любомир Мысов утверждает, если вычесть тех избирателей, которые не определились и не будут голосовать и смоделировать результаты выборов, то больше всего голосов набирает Зеленский.

"Если бы пришли все избиратели проголосовать, то результат был бы такой — 71,4% проголосовали бы за Владимира Зеленского и 28,6% — за Порошенко.", — заявил Мысов.

Отвечая на вопрос: "За кого из этих кандидатов вы будете голосовать во втором туре выборов президента?" то 51% респондентов ответили, что проголосуют за Зеленского, а 21% — за Порошенко, 18% не определились и 10% сказали, что не будут участвовать в голосовании.

"Если взглянуть на динамику этой электоральной пары, то мы видим, что электоральный показатель Владимира Зеленского постоянно растет, а рейтинг действующего президента Петра Порошенко по сути остается неизменным и фиксируется на уровне 20%", — сказал Мысов.

Как сообщал ONLINE.UA, штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского советует украинскому шоумену усилить охрану после публикации в Telegram-канале причастному к президенту Петру Порошенко видео, где фура сбивает Зеленского.