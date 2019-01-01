У Зеленского предлагают новый формат дебатов

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В штабе кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского предложили провести дебаты по телемосту в прямом эфире. С данным заявлением выступил глава штаба Иван Баканов, передает ONLINE.UA.

"Мы идем на встречу. Если действительно так все хотят с нами вести дебаты, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на "Общественном", а мы будем на НСК "Олимпийском", пожалуйста, можно будет совместить картинки и вести дебаты друг с другом в прямом эфире", – сказал он.

На вопрос журналистов, почему не рассматривается возможность прийти в студию "Общественного", Баканов сказал следующее:

"Потому что, по нашему мнению, на стадионе более открытая атмосфера. Если почитать постановление ЦИК, которым регламентируются дебаты на "Общественном", там как-то странно оно пишется: дебаты в комнате. По нашему мнению это просто какой-то пережиток советского прошлого. Надо становиться более открытыми и не бояться выходить в публичное пространство, в том числе и на стадион", — сказал он.

Как сообщал ONLINE.UA, политический эксперт Андрей Вигиринский считает, что дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе состоятся, однако смысла в них нет – это особо ничего не изменит в отношении избирателей к кандидатам.