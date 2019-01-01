Как изменится курс гривни: МВФ озвучил неутешительный прогноз

Как изменится курс гривни: МВФ озвучил неутешительный прогноз

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Фото: pixabay.com

Международный валютный фонд прогнозирует медленную девальвацию гривни до 2024 года. Указано, что при пересчете ВВП с гривны в доллары для 2019 года используется среднегодовой курс 28,681 грн за доллар, а для 2020 года — 29,958 грн за доллар, передает ONLINE.UA со ссылкой на отчет World Economic Outlook.

Стоит отметить, что эти цифры почти соответствуют предыдущим оценкам МВФ от октября 2018 года.

Согласно обновленным оценкам МВФ, в 2021 году украинская валюта может подешеветь до 30,55 грн за доллар, в 2022 году — до 31,01 грн за доллар, в 2023 году — до 31,47 грн за доллар и в 2024 году — до 31,94 грн за доллар. За это время номинальный ВВП Украины в долларах вырастет с 134,89 млрд долларов в 2019 году до 206,73 млрд долларов в 2024 году, допускают эксперты Фонда.

В МВФ также отмечают, что в прошлом году долларовый ВВП Украины достиг 124,6 млрд долларов по сравнению со 112,13 млрд долларов в 2017 году при небольшом ослаблении гривни — до 27,19 грн за доллар с 26,6 грн за доллар.

 

Как известно, ранее совет директоров Международного валютного фонда утвердил программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов.

Осенью 2018 года МВФ и официальный Киев достигли соглашения о новой 14-месячную программу поддержки экономической политики stand-by, которая заменила программу расширенного финансирования, которая должна была завершиться в марте 2019 года. Это произошло сразу после того, как правительство согласилось повысить цену на газ для населения на 23,5%, что было одним из ключевых требований кредитора.

Как сообщал ONLINE.UA, Украина может потерять безвизовый режим с ЕС и помощь со стороны МВФ — к этому может привести отмена статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, поскольку это является нарушением международных обязательств со стороны официального Киева.

Источник: ONLINE.UA Теги: гривна, курс, девальвація, МВФ
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