Полная изоляция Рунета: когда это произойдет

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Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о так называемом "суверенном интернете", который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. По предварительным данным, закон об изоляции Рунета вступит в силу 1 ноября 2019 года, передает ONLINE.UA.

Ключевой задачей этой инициативы называют обеспечение надежной работы российского сегмента интернета на случай сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

"Законопроект подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года "Стратегии национальной кибербезопасности США", в которой обвинили Россию в совершении хакерских атак. В проекте закона определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль за их соблюдением, создается возможность для минимизации передачи за границу данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи", — говорится в сообщении.

Государственные и муниципальные органы и учреждения обяжут вести электронную переписку в т. ч. с гражданами и организациями "согласно правилам и принципам, установленных нацстандартов РФ в области криптографической защиты информации".

Координировать обеспечение "устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета" на территории России будет Роскомнадзор.

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