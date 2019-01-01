Штаб Порошенко: Зеленский отказался от дебатов на стадионе 14 апреля

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Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила, что он не готов к дебатам 14 апреля на НСК "Олимпийский". Об этом сообщил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает ONLINE.UA.

Он отметил, что на данный момент не понятно, появится ли Зеленский на дебатах 19 апреля.

"К сожалению, сегодня мы услышали от команды Владимира Александровича, что он не готов, не хочет принимать участие в этих дебатах (на НСК "Олимпийский" 14 апреля, – ред.) и, к сожалению, мы не понимаем, какого кота в мешке они прячут", — сказал Герасимов.

Кроме того, политик утверждает, что Петр Порошенко придет на дебаты и 19 апреля.

Как известно, официально кандидаты направили запросы в НСК "Олимпийский" – Порошенко на 14 (на 14:14) и 19 апреля, Зеленский – лишь на 19. Однако известно, что с 19 по 21 апреля на "Олимпийском" пройдет Киевская международная книжная ярмарка "Мэдвин: Книжный мир".

Как сообщал ONLINE.UA, ориентировочная стоимость дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко — около 6 миллионов. Об этом сообщил председатель правления НСТУ Зураб Аласания.