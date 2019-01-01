Епифаний рассказал, как Кремль шантажирует церкви по всему миру

Голова ПЦУ Епіфаній (фото — wikipedia.org)

Предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что Россия задействовала все возможные средства, чтобы Православные церкви как можно дольше не признавали Украинскую церковь, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Risu.org.

"Сейчас мы добиваемся признания нашего автокефального статуса. Но, к сожалению, со стороны российского государства и РПЦ видим тотальное сопротивление. На уровне государства и на уровне Церкви ведутся переговоры с другими Православными церквями. Кого-то пугают, кого-то побуждают, на других в определенной степени влияют, поскольку до этого времени РПЦ имела влияние на Поместные церкви", — сообщил первоиерарх.

По словам Епифания, попытки заблокировать признание ПЦУ обречены на поражение.