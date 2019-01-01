Порошенко сравнил кампанию Зеленского с известным фильмом

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Действующий украинский глава и кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что кампания его оппонента, шоумена Владимира Зеленского похожа на сюжет фильма "Эквилибриум", где лидер города существует только на экранах телевизоров и смартфонов, передает ONLINE.UA.

По его мнению, сейчас в Украине абсолютно уникальная ситуация.

"Кампания, которая проводится. И я об этом хочу поговорить очень откровенно. Виртуальный кандидат обращается ко всем с постановочными, заученными словами и репликами. Исключительно обращение с экранов телевизоров и смартфонов. Это очень напоминает фильм "Эквилибриум". Там, в воображаемом городе жители могут видеть своего лидера лишь на огромных экранах. И все эмоции и любой порыв к действию и свободы — подавляется", — рассказал он.

Порошенко напомнил, что развязка очень неожиданная — никакого "лидера" на самом деле не существует.

"Существует лишь его телевизионный образ, за которым скрывается группа людей с циничными интересами", — сказал президент, добавив, что сейчас многие ждут новую серию "Эквилибриума", за ярким светом софитов, но в реальном мире.

Как сообщал ONLINE.UA, команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила, что он не готов к дебатам 14 апреля на НСК "Олимпийский".