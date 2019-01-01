России придется это сделать: в Евросоюзе сообщили хорошие новости для Украины

В Еврокомиссии заявили, что Россия вернется к переговорам о транзите газа через Украину с 2020 года, ведь газопровод "Северный
По прогнозам директора по вопросам внутреннего энергетического рынка главного директората "Энергетика" Еврокомиссии Клауса-Дитера Борхардта, транзит через Украину со следующего года сохранится.
Он также ответил на вопрос относительно возможности того, что российская сторона не вернется к переговорам в трехстороннем формате с участием Украины и Еврокомиссии, он сказал:
"Нет, я так не думаю, потому что они вернутся. Наш аргумент заключается в том, что "Северный
поток-2" не заработает вовремя".
Борхардт добавил, что у российского "Газпрома" есть долгосрочные контракты с европейскими потребителями, которые они должны выполнить.
"Мы знаем, что в этих контрактах есть гарантированный минимум объемов газа для покупателей. Для их поставок необходимо, чтобы "Северный
поток-2" заработал на полную мощность. Если они хотят выполнять контракт, и я думаю, что они будут, то нет другого пути, чем через Украину", — сказал Борхардт.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент Дональд Трамп и его администрация решительно выступают против реализации проекта "Северный поток — 2".