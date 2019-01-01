#Єпитання: в сети запустили флешмоб к дебатам Порошенко и Зеленского

#Єпитання: в сети запустили флешмоб к дебатам Порошенко и Зеленского

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Фото — flickr.com

В социальных сетях набирает популярность флешмоб с хэштегом #Єпитання накануне дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Теперь все желающие смогут задать вопросы кандидатам, передает ONLINE.UA

Условия флешмоба очень просты — нужно записать вопрос на видео до 15 секунд и разместить запись в Facebook, Instagram или Twitter с хэштегом #Єпитання. Самые интересные вопросы могут попасть в эфир во время трансляции дебатов.

Инициаторами флешмоба стали "Общественное телевидение", "Общественное", "Украинская правда" и общественное движение ЧЕСТНО.

Кроме того, указано, что представители украинских медиа призвали Порошенко и Зеленского принять участие в теледебатах 19 апреля в студии Национальной общественной телерадиокомпании. Ведь именно такие дебаты за деньги государственного бюджета предусмотрены законом о выборах президента.

"Шоу на "Олимпийском стадионе" мы приветствуем как одну из возможных форм агитации кандидатами. Но оно не может заменить официальных дебатов с четко определенными правилами их проведения", – сказано в заявлении украинских СМИ.

Как сообщал ONLINE.UA, в штабе кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского предложили провести дебаты по телемосту в прямом эфире.

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебати, флешмоб
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