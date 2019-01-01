СНБО: Россия готовится к масштабной войне

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что Российская Федерация развивает мощную военную инфраструктуру на границе с Украиной и готовится к масштабной континентальной войне. По его данным, первый удар она может нанести именно по Украине, чтобы захватить территорию, передает ONLINE.UA.

"Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры. Она готовится к полномасштабным военным действиям, полномасштабной континентальной войне в Европе. И, безусловно, первый плацдарм, который они будут пытаться взять – это наша страна", – сказал Турчинов.

По его словам, РФ восстанавливает аэродромы, которые может использовать штурмовая и армейская авиация, и создает инфраструктурные проекты, что позволяют быстро перебрасывать значительные воинские подразделения непосредственно к украинской границе. Также она вкладывает огромные ресурсы в создание военных баз и баз хранения оружия и техники.

"На востоке нашего государства нам противостоит 8 армия Южного округа РФ, на севере – 20 армия Западного округа РФ. И этого россияне считают мало, они держат в резерве 1 танковую армию, 49 и 58 об армии – и этого мало. Для обеспечения наступления, которое готовится РФ, будут использоваться 6 и 4 армии воздушно-космических сил. Они расположили вдоль нашей границы 8 ракетных бригад", – добавил секретарь СНБО.

Как сообщал ONLINE.UА, российский оппозиционер и политический эксперт Леонид Гозман заявил, что вторжение на Донбасс было колоссальной ошибкой Путина. Поэтому договориться с Россией о выводе ее вооруженных формирований с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возможно.