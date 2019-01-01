Моника Беллуччи больше не прячет нового бойфренда - фото

Моника Беллуччи больше не прячет нового бойфренда - фото

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Моніка Беллуччі (фото — instagram.com)

Легендарная итальянская актриса и модель Моника Белуччи перестала скрывать от общественности своего бойфренда — красавица посетила светское мероприятие в Париже с младшим на 18 лет Николасом Лефевром, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Известно, что новый возлюбленный Моники является владельцем арт-галереи.

10 апреля влюбленные пришли на гала-вечер популярного бренда Cartier. Светское событие состоялась в роскошном замке Коньержи, что во французском Париже. Именно там влюбленные Моника Беллуччи и Николас Лефевр позировали на красной дорожке, крепко держа друг друга за руку.

"Знаменитости подготовились к общему публичному выходу и выбрали похожие наряды. Так, Моника Беллуччи позировала перед камерами в белоснежном костюме от бренда Dolce & Gabbana. А вот 36-летний Николас Лефевр сопровождал любимую в белой рубашке и черном смокинге. Выглядели знаменитости очень гармонично",— сказано в сообщении.

Моника Беллуччи больше не прячет нового бойфренда - фото (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что главная красавица итальянского кинематографа Моника Беллуччи впервые попала в объективы папарацци со своим новым бойфрендом, который моложе нее на 18 лет. Фото за считанные часы стало хитом сети, ведь известная актриса довольно долго не афишировала свою личную жизнь.

Источник: ONLINE.UA Теги: Моника Беллуччи, бойфренд, отношения, роман
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