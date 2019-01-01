Для чего Макрон встретится с Порошенко и Зеленским - объяснение эксперта

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон старается сегодня быть лидером свободного мира. Его встреча с Зеленским и Порошенко – возможность для урегулирования политического спора в Украине.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Встреча Зеленского и Порошенко с Макроном в Париже – послепрезидентские договоренности. Макрон выступит арбитром. Главное, чтобы не было каких-то договоренностей, которые бы касались суверенитета Украины", – говорит Давидюк.

По мнению эксперта, сомнительно, что перед переговорами с Макроном Порошенко или Зеленский будут бить друг друга "ножом в спину". Разве если это может переломить ход кампании.

Напомним, 12 апреля кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.