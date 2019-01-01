Неожиданно: США набросились с обвинениями на ЕС из-за "Северного потока-2"

Неожиданно: США набросились с обвинениями на ЕС из-за "Северного потока-2"

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Фото: 24tv.ua

Американский дипломат Гордон Сондланд обвинил Европейскую комиссию в том, что она не приложила достаточно усилий для остановки проекта трубопровода "Северный поток-2", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Politico.

Как известно, в Евросоюзе хотят урегулировать функционирование спорного проекта "Газпрома" путем внесения изменений в газовые правила ЕС, но утверждают, что не могут остановить строительство трубопровода, поскольку его строительство не нарушает правил ЕС.

"Использование аргумента верховенства права является "очень удобным оправданием для того, чтобы облегчить прежде всего желание Германии получить дешевую энергию, откуда бы она не исходила", — заявил Сондланд.

Дипломат подчеркнул, что ЕС должен уменьшить свою зависимость от российского газа, добавив, что "если история и учит нас чему-то, то это — ошибочное место для того, чтобы повесить шляпу".
Как сообщал ONLINE.UA, ранее Дания в очередной раз не дала "Газпрому" разрешение на прокладку российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах, однако российскую сторону это не остановило, ведь в РФ заявили, что даже несмотря на это переносить дату запуска газопровода они не собираются.
Источник: ONLINE.UA Теги: США, ЕС, РФ, газ, Північний потік -2
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