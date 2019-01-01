ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков на Донбассе - много погибших и раненых

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Ситуация на Донбассе остается напряженной, однако украинские воины не сдаются. За прошедшие сутки боевики 20 раз обстреляли позиции ОС, 4 раза использовав запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 1 украинский военный погиб, 8 — получили ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что боевики обстреливали украинские позиции из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск 19 раз: дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — возле населенного пункта Лебединское. Трижды из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — возле села Павлополь", — отметили в штабе.

4 раза оккупанты открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — возле населенного пункта Новотроицкое; 5 раз из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — возле населенного пункта Новоселовка.

По данным разведки, 11 апреля девять оккупантов были уничтожены, еще восемь — ранены.

Как сообщал ONLINE.UА, народный депутат и глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя провокации 9 марта в Киеве и Черкассах, напомнил, что РФ сосредоточила многочисленные войска и оружие возле украинских границ. Следующее нападение Кремля произойдет в момент наибольшей слабости Украины, а националисты своим поведением лишь способствуют угрозе новой агрессии.