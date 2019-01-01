В сети появилось новое видео с Зеленским, фурой и наркотиками

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

В Facebook-сообществе "Бойкот Партии Регионов" вечером 11 апреля было опубликовано новое видео с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где мимо него проезжает фура, а после этого на него высыпается кокаин. Видео сопровождается фразой "С ним все в порядке, потому что он под кайфом".

Ролик репостнул советник президента Юрий Бирюков.

"Уважаемое (где и кем) МВД. Он жив! Все хорошо! Его не задавил КАМАЗ. Закрывайте дело", — написал он, имея в виду то, что Главным следственным управлением Нацполиции открыто уголовное производство по статье ст. 346 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) после публикации первого видео, где Зеленского сбивает фура.

Напомним, штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского утром 11 апреля заявил, что посоветует усилить охрану после публикации в Telegram-канале причастному к президенту Петру Порошенко видеоролика, по сюжету которого Зеленского сбивает фура, а в конце видео появляется белая дорожка, которая вероятно, имитирует кокаин. В штабе действующего президента и кандидата на эту должность Петра Порошенко заявили, что не имеют отношения к этому видео.

Как сообщал ONLINE.UA, команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила, что он не готов к дебатам 14 апреля на НСК "Олимпийский".