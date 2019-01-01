Кто может возглавить Кабмин - прогноз эксперта

Политический эксперт Петр Олещук считает, что действующий глава Кабмина Владимир Гройсман точно не уйдет из политики. Кроме того, по его прогнозам, нынешний премьер даже может вновь возглавить правительство после осенних парламентских выборов.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Олещук отметил: Конституцией определено, что президентские выборы не должны влиять на правительство, которое зависит от парламента. Но на практике новый президент может попытаться как-то повлиять на Кабмин и парламент.

"Новый президент может попытаться привлечь на свою сторону фракции. Внести на рассмотрение законопроекты как неотложные. Такая себе проверка для правительства на месте. Можно косвенно инициировать отставку правительства", — добавил политический эксперт.

Напомним, что ранее Кабинет министров разработал план действий и определил главные приоритеты правительства на 2019 год. С данным заявлением выступил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, отметив, что первым приоритетом на 2019 год определен экономический рост.

Указано, что для улучшения бизнес-климата планируется проведение ежеквартальных дерегуляционных заседаний правительства, введение единых счетов для упрощения уплаты налогов, установка таможенных сканеров на границе, запуск веб-портала "Единое окно" для таможенного оформления товаров.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно Гройсман заявил, что Украина до 2025 года имеет шанс стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует.