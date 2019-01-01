Телеканал "1 + 1" будет судиться с Порошенко: что случилось

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Телеканал "1+1" планирует подать в суд на президента Петра Порошенко "за прошлые обвинения в адрес канала" и после того, как он "ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства". С данным заявлением выступил гендиректор группы "1+1 media" олигарха Игоря Коломойского Александр Ткаченко, передает ONLINE.UA.

Ткаченко прокомментировал появление Порошенко в эфире программы "Право на власть" — гендиректор "1+1" подчеркивает, что кандидатов в президенты на эфир не приглашали.

"Эфир "Право на власть". Все, как обычно, — приглашенные гости, не кандидаты (!), эксперты, с разных сторон. И вдруг за несколько минут до эфира, появляется представитель АП.Горковенко у ворот студии. Начинает светскую беседу с администратором. И здесь без мигалок и охраны во двор студии Довженко подъезжают две машины и выходит сам президент.При чем не совсем понятно, в каком он статусе — кандидата или президента. Но, как понимаете, при его виде и охранников УДО — все в шоке. Он говорит — пришел на дебаты. То есть таки как кандидат? Или..? При этом он точно знает, что его оппонент — Зеленский — в этот момент уже находится в Париже, в преддверии завтрашней встречи с президентом Франции — Макроном. Поскольку и СБУ, и МИД все таки еще под контролем президента. Его впускают в студии. А что делать? Статус президента никто не отменял", — написал гендиректор канала.

Кроме того, Ткаченко отметил, что после того, как Порошенко "позорно ворвался в эфир частной кампании без приглашения, пользуясь статусом главы государства, и не собирался уходить...", не иначе, как на иск в суд от канала он не заработал.

"Ждите — в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес "1+1", — написал Ткаченко.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о желании президента Украины Петра Порошенко взять под контроль все телеканалы в стране, включая "1+1".