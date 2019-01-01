Россия просчиталась: как в Украине отреагировали на новое поражение РФ в ПАСЕ

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что последнее решение Парламентской ассамблеи совета Европы относительно России является просчетом Москвы. По его мнению, европейские дипломаты понимают ее истинные намерения и мотивы и поэтому не повелись на попытки манипуляции представителей России в ПАСЕ, передает ONLINE.UA.

Как известно, недавно Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы". Она содержала нормы, которые должны были снять санкционное давление с Российской Федерации. Однако перед голосованием опасные правки убрали.

"И в отношении последнего решения ПАСЕ. Для некоторых европейских политиков ценности и принципы заканчиваются там, где заканчивается зона комфорта. Однако не для всех. И здесь Россия просчиталась. Европа видит и знает ее истинное лицо и сущность",– написал украинский дипломат на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что в принятой резолюции вместо действующей санкционной процедуры предлагали ввести другую – более сложную по механизму внедрения. Сложную процедуру таки введут, но она будет существовать параллельно с действующим алгоритмом введения санкций. Также ПАСЕ сохранил за собой право самостоятельно вводить санкции против России.