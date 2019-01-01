Может ли Украина потерять Томос

Может ли Украина потерять Томос

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Патріарх Варфоломій (фото — nashkiev.ua)

Глава ПЦУ Епифаний заявил, что даже в случае изменения государственного курса никаких рисков для Томоса об автокефалии Православной церкви Украины не существует. Заявления с таким содержанием со стороны бывшей УПЦ МП является лишь попыткой манипулировать сознанием украинцев.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

По словам Епифания, никаких угроз в этом нет, так как "мы уже являемся Украинской поместной православной церковью".

Как известно, недавно Украинская православная церковь Московского патриархата попросила Вселенского патриарха Варфоломея отозвать Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Так, Синод УПЦ МП официально признал, что Томос нанес ущерб украинскому православию.

"Сейчас мы наблюдаем со стороны РПЦУ заявления, которые побуждают верующих к принятию определенных решений во время выборов. Оказывается моральное давление. Мол, видите, сменится власть и тогда могут отозвать Томос. Однако никакого влияния такие заявления иметь не могут, поскольку это зависит от решения Вселенского Патриарха. Томос предоставили – и его не отзовут", — пояснил Епифаний.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что Россия задействовала все возможные средства, чтобы Православные церкви как можно дольше не признавали Украинскую церковь.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Томос, ПЦУ, Епифаній, автокефалия
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