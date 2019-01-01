Может ли Украина потерять Томос

Патріарх Варфоломій (фото — nashkiev.ua)

Глава ПЦУ Епифаний заявил, что даже в случае изменения государственного курса никаких рисков для Томоса об автокефалии Православной церкви Украины не существует. Заявления с таким содержанием со стороны бывшей УПЦ МП является лишь попыткой манипулировать сознанием украинцев.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".