Политолог объяснил, как Зеленский манипулирует Порошенко

Володимир Зеленський (фото — instagram.com))

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский научился отменно манипулировать аудиторией и своим оппонентом Петром Порошенко, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Политолог отметил, что действующий украинский глава пытался перетащить Зеленского на свою политическую плоскость теми же дебатами. В итоге все дошло до абсурда, и каждый эти дебаты может проводить на своей территории. Не понятны четко ни дата, ни место проведения, ни формат. "Зеленский профессионально вывел Порошенко в свою медийную плоскость. Сам оттуда ушел и встречается с европейскими послами, лидерами общественного мнения. А Порошенко бегает и сдает анализы, хотя это уже никому не нужно. Будут их результаты через месяц – кому Порошенко их покажет?", — говорит Николай Давидюк.

Напомним, 12 апреля были обнародованы результаты опросов, проведенных Социологической группой "Рейтинг": за кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 71,4% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко 28,6 % опрошенных украинцев.

Как сообщал ONLINE.UA, штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского советует украинскому шоумену усилить охрану после публикации в Telegram-канале причастному к президенту Петру Порошенко видео, где фура сбивает Зеленского.