Порошенко и Зеленский поссорились в прямом эфире

Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский и действующий украинский глава Украины Петр Порошенко поспорили в прямом эфире одного из телеканалов из-за предстоящих дебатов. После словесной перепалки шоумен бросил трубку, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что Порошенко пришел в студию "1+1" и пригласил присоединиться шоумена, однако тот вместо этого вышел на телефонную связь. Зеленский отметил, что сейчас находится в Париже, потому что в пятницу, 12 апреля, должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Порошенко: Я хочу вас заверить, что вашими передвижениями президент и кандидат в президенты Петр Порошенко точно не интересуется.

Зеленский: Это приятно.

Порошенко: Встреча у вас, как и у меня, завтра в Париже.

Зеленский: Я извиняюсь…

Порошенко: Я отправляюсь завтра В Берлин.

Зеленский: Я извиняюсь…

Порошенко: Володя, Владимир Александрович, я извиняюсь....

Зеленский: Господин президент, я очень извиняюсь. Вас народ не перебивал 5 лет.

Порошенко: Дайте возможность ответить!.

Зеленский: Дайте возможность сказать!

Порошенко: Я хотел бы, чтобы вы имели возможность услышать ответ. Потому что это не дебаты.

Зеленский: Я 19 числа Вас жду.

Порошенко: Дайте возможность Вам ответить. Иначе это не дебаты. Я подчеркиваю, что Вас не перебивал.

Зеленский: А у нас сейчас не дебаты, Петр Алексеевич. Еще раз: 19 апреля на НСК "Олимпийский" будут дебаты. Хотите сейчас – будут сейчас.

Порошенко: Вы закончили?

Зеленский: Я закончу через 5 лет. А вы закончите 22 числа.

Порошенко: Вы закончили?

Зеленский: Вы еще раз хотите? Вам повторить?

Порошенко: Вы закончили или нет?

Зеленский: Вам третий раз сказать?

Порошенко: У нас, может, что-то со связью. Владимир Александрович, я выслушал Ваше утверждение – и сейчас буду говорить я. Вы услышали меня?

Зеленский: Я Вас приглашаю с удовольствием 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Порошенко: Я думаю, что у нас проблемы со связью, потому что Владимир Александрович слышит только себя.

Зеленский: У меня нет проблем со связью с народом Украины.

Порошенко: Владимир Александрович. Я делаю скидку только на связь. Вы закончили? Готовы послушать меня?

Зеленский: С удовольствием.

Порошенко: Слава Богу. Связь восстановлена. Владимир Александрович, я не интересуюсь Вашими передвижениями. Это частное дело. Я сегодня позвал вас на дебаты, если вы сейчас находитесь за пределами Киева, я это с пониманием воспринимаю.

Действующий президент Петр Порошенко напомнил, что ждет Владимира Зеленского на дебатах 14 апреля в 14 часов. Сразу после этого спор между кандидатами вспыхнула с новой силой.

"Нашу никто из вас не будет ставит в позицию. Сейчас закончил я: 19 числа на НСК "Олимпийский". До свидания", – сказал Зеленский и бросил трубку.

После этого Петр Порошенко снова призвал Зеленского "не прятаться" и прийти на дебаты 19 апреля в студию Общественного.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее известный украинский певец и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка призвал украинцев внимательно проверять информацию относительно выборов президента Украины, а также спокойно и взвешенно принимать решения.