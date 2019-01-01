Прогноз погоды в Украине на субботу - 13 апреля

Погода все равно что правительство — она всегда не такая, как надо. — Джером Джером

Погода на завтра в Киеве

В субботу в Киеве весь день будет пасмурно. Температура на протяжении дня будет колебаться от +4 до +7°C.

Ночью +6°C. Относительная влажность 80%. Ветер 1 м/c.

Утром +4°C. Относительная влажность 81%. Ветер 1 м/c.

Днем +7°C. Относительная влажность 73%. Ветер 1 м/c.

Вечером +6°C. Относительная влажность 70%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от +9 до +12°C

Температура ночью +10°C (малооблачно). Относительная влажность 96%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +10°C (пасмурно). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно). Относительная влажность 72%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно). Относительная влажность 73%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +11°C

Температура ночью +5°C (пасмурно). Относительная влажность 68%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +4°C (облачно). Относительная влажность 76%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +11°C (пасмурно). Относительная влажность 53%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +9°C (ясно). Относительная влажность 52%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +14°C

Температура ночью +8°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 72%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 63%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +14°C (облачно). Относительная влажность 54%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +13°C

Температура ночью +8°C (малооблачно). Относительная влажность 97%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +9°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +13°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 75%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +12°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 76%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +11°C

Температура ночью +5°C (облачно). Относительная влажность 67%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +2°C (малооблачно). Относительная влажность 65%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +11°C (малооблачно). Относительная влажность 45%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +8°C (ясно). Относительная влажность 44%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +15°C

Температура ночью +10°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +15°C (облачно, дождь). Относительная влажность 73%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +12°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 86%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +12°C

Температура ночью +7°C (пасмурно). Относительная влажность 65%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +4°C (малооблачно). Относительная влажность 64%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +12°C (облачно). Относительная влажность 48%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +10°C (малооблачно). Относительная влажность 48%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +15°C

Температура ночью +8°C (малооблачно). Относительная влажность 97%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +10°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +15°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 76%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +13°C (облачно, дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +9°C

Температура ночью +6°C (пасмурно). Относительная влажность 84%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +5°C (облачно). Относительная влажность 73%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +9°C (пасмурно). Относительная влажность 59%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно). Относительная влажность 62%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +7°C

Температура ночью +4°C (пасмурно). Относительная влажность 82%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 81%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +6°C (пасмурно). Относительная влажность 69%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +7°C (пасмурно). Относительная влажность 64%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +14°C

Температура ночью +7°C (малооблачно). Относительная влажность 93%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +9°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +14°C (облачно, дождь, гроза). Относительная влажность 87%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +12°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 87%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +15°C

Температура ночью +9°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +8°C (пасмурно). Относительная влажность 94%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +15°C (облачно, дождь, гроза). Относительная влажность 81%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +12°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +16°C

Температура ночью +8°C (малооблачно). Относительная влажность 99%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +10°C (пасмурно). Относительная влажность 89%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +16°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 60%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +12°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 82%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +11°C

Температура ночью +9°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +7°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 78%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +10°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 75%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +16°C

Температура ночью +8°C (малооблачно). Относительная влажность 94%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +11°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +16°C (облачно, дождь, гроза). Относительная влажность 76%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +13°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 81%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +8°C

Температура ночью +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно). Относительная влажность 81%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +8°C (пасмурно). Относительная влажность 69%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +7°C (пасмурно). Относительная влажность 67%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +8°C

Температура ночью +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 86%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 76%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 75%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +6°C

Температура ночью +5°C (пасмурно). Относительная влажность 86%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно). Относительная влажность 86%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 79%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +6°C (пасмурно). Относительная влажность 83%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +10°C

Температура ночью +6°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 87%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +7°C (пасмурно). Относительная влажность 71%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +10°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 69%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +16°C

Температура ночью +8°C (облачно). Относительная влажность 99%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +10°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 95%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +16°C (облачно, дождь, гроза). Относительная влажность 75%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +11°C (малооблачно, дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +16°C

Температура ночью +8°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +10°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 93%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +16°C (облачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 74%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +13°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 76%. Ветер 7 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от +11 до +12°C

Температура ночью +12°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 91%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +12°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +12°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 88%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +11°C (облачно). Относительная влажность 87%. Ветер 6 м/c.

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +16°C

Температура ночью +9°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +7°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 98%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +16°C (облачно, небольшой дождь, гроза). Относительная влажность 77%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +12°C (малооблачно, дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +13°C

Температура ночью +8°C (малооблачно). Относительная влажность 98%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +10°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 97%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +13°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 82%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 80%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +9 до +12°C

Температура ночью +10°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +9°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 96%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 85%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 82%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от +10 до +12°C

Температура ночью +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 92%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 90%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +12°C (малооблачно, небольшой дождь). Относительная влажность 84%. Ветер 6 м/c.

Температура вечером +10°C (малооблачно). Относительная влажность 87%. Ветер 6 м/c.

Погода в Украине и Мире на 5 дней