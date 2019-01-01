"Вы серьезно ?!": Кремль озвучил новые претензии по президентской гонке в Украине

Марія Захарова (фото — facebook.com/MIDRussia)

В МИД РФ заявили, что намерения кандидатов в президенты Украины встретиться с главами стран Европейского союза является вмешательством Запада в избирательный процесс, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на УНИАН.

Официальная представительница МИД России Мария Захарова пожаловалась, что Запад много лет "вмешивается" в дела Украины.

"Вы серьезно? Вы что, только сейчас увидели вмешательство западных стран в дела Украины? Мы об этом много лет говорим. Это звучит абсурдно", — сказала Захарова.

Кроме того, она добавила, что Франция "растоптала суверенитет Украины, и топтала его и уничтожала в течение нескольких лет", поэтому на ситуацию вмешательство надо смотреть "не с точки зрения выборов 2019 года, а вспоминать всю историю".

"Нужно проанализировать вовлеченность западных стран в электоральные процессы в Украине в течение последнего десятилетия: как агитировали, как финансировали, как поддерживали, как лично принимали участие в протестных движениях", — сказала Захарова.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова цинично прокомментировала украинские билборды, на которых Петр Порошенко противостоит Владимиру Путину.