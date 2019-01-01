Расстрел парламента и похороны президента: у Порошенко требуют открыть дело на создателей "Слуги народа"

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к МВД с требованием открыть уголовное дело на авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала "Слуга народа" — за эпизоды, где расстреливается парламент и происходят похороны президента. С данным заявлением она выступила во время часа вопросов к правительству, передает ONLINE.UA.

"Мне очень обидно, что нет сегодня здесь министра внутренних дел Арсена Авакова, потому что некоторые коллеги его уже канонизировали и сказали, что он у нас почти есть гарант Конституции", — заявила Геращенко.

Кроме того, политик призналась, что поддерживает решение открыть уголовное дело за ролик в интернете, где кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает фура, поскольку считает, что надо бороться с языком вражды.

"Но сейчас хочу, чтобы мой вопрос воспринимался, как депутатское обращение. Будет ли сегодня, так же зеркально, заведено уголовное дело против авторов, сценаристов фильма "Слуга народа" и исполнителей главной роли, в которой расстреливается парламент, а потом проходят похороны президента... Я хочу напомнить, что наша коллега госпожа Савченко, за такие мысли содержится в следственном изоляторе. И второй вопрос, означает ли это, что теперь за каждый пост в интернете будет заводиться уголовное дело?", — спросила она.