Расстрел парламента и похороны президента: у Порошенко требуют открыть дело на создателей "Слуги народа"

Расстрел парламента и похороны президента: у Порошенко требуют открыть дело на создателей "Слуги народа"

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к МВД с требованием открыть уголовное дело на авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала "Слуга народа" — за эпизоды, где расстреливается парламент и происходят похороны президента. С данным заявлением она выступила во время часа вопросов к правительству, передает ONLINE.UA.

"Мне очень обидно, что нет сегодня здесь министра внутренних дел Арсена Авакова, потому что некоторые коллеги его уже канонизировали и сказали, что он у нас почти есть гарант Конституции", — заявила Геращенко.

Кроме того, политик призналась, что поддерживает решение открыть уголовное дело за ролик в интернете, где кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает фура, поскольку считает, что надо бороться с языком вражды.

"Но сейчас хочу, чтобы мой вопрос воспринимался, как депутатское обращение. Будет ли сегодня, так же зеркально, заведено уголовное дело против авторов, сценаристов фильма "Слуга народа" и исполнителей главной роли, в которой расстреливается парламент, а потом проходят похороны президента... Я хочу напомнить, что наша коллега госпожа Савченко, за такие мысли содержится в следственном изоляторе. И второй вопрос, означает ли это, что теперь за каждый пост в интернете будет заводиться уголовное дело?", — спросила она.
Как сообщал ONLINE.UA, в Facebook-сообществе "Бойкот Партии Регионов" было опубликовано новое видео с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, где мимо него проезжает фура, а после этого на него высыпается кокаин. Видео сопровождается фразой "С ним все в порядке, потому что он под кайфом".
Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, слуга народу, суд, уголовное производство
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