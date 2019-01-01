На Донбассе российские военные занимают места сепаратистов: что происходит

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В штабе ООС сообщают, что ситуация на фронте обострилась. За последние сутки пророссийские боевики 20 раз открывали огонь по позициям наших защитников. К сожалению, один военный погиб, еще восемь армейцев получили ранения, передает ONLINE.UA.

Военнослужащий ВСУ "Леон" говорит, что враг ежедневно и еженощно методично обстреливает наши позиции, поэтому помимо отражения атак, бойцы проводят инженерные работы. Поэтому, наши защитники научились рыть окопы, траншеи и блиндаж и делают это не хуже, чем стреляют в врага. "Один строит, другой тянет связь, еще кто-то занимается электричеством и тому подобное. Здесь каждый делает то, что у него хорошо получается и это является связным одной сплошной работы",– сказал военнослужащий ВСУ Богдан. По его словам, от этих укреплений напрямую зависят жизни воинов, поэтому к их обустройству подходят со всей ответственностью. "Леон" отметил, что мест, где можно спрятаться от обстрелов, есть много.

Также в штабе ООС говорят, что местных сепаратистов на фронте все меньше. Часть из них погибла в первый самый жестокий год войны, другие – разочаровались и поехали из шанцев. Зато их места занимают наемники из РФ.

Как сообщал ONLINE.UА, по словам эксперта, у Путина есть только 2 варианта на Донбассе.