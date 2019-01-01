В ПЦУ рассказали, как Украине удается разрушать имперский проект Путина

Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что проект возрождения империи, который сейчас пытается реализовать Владимир Путин, невозможен без Украины. Именно поэтому Кремль активно выступает против создания единой церкви в Украине. Ведь независимость украинской церкви от Москвы полностью меняет баланс сил, делая имперский проект РФ невозможным, передает ONLINE.UA.

По словам архиепископа, Вселенский патриархат является примером православия, которое движется вперед. В то же время, московский патриархат наоборот – пытается возродить имперскую модель, и вернуться далеко назад в прошлое.

"И здесь Украина является так же ключевой, как и в других вопросах, потому что без Украины, где сосредоточено более 40% всей сети РПЦ, имперский проект так же невозможен, как и без Украины в государственном, политическом, социальном, экономическом и других планах. Именно поэтому так крепко пытаются держать Украинскую православную церковь. Ибо независимость украинской церкви от Москвы полностью меняет баланс сил", — говорит Заря.

Архиепископ также убежден, что поддержка Вселенского патриарха Варфоломея, его лидерства, его традиционных прав и места в жизни Православной церкви Украины несмотря на несогласие Москвы рано или поздно приведет к тому, что баланс будет установлен.

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