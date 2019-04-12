"Это унижение": Тимошенко записала видео для Зеленского и Порошенко

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая на выборах президента в 2019 году заняла третье место, записала обращение к кандидатам на пост главы государства Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко после "телефонных дебатов" между ними накануне. Ролик политик опубликовала в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства. Я думаю, так же как и я, миллионы украинцев это видеть не хотели", — так Тимошенко описала свои впечатления после телефонного разговора Зеленского и Порошенко в эфире "1+1".

Кроме того, она отдельно обратилась к действующему украинскому президенту.

"Я сейчас хочу обратиться к Петру Алексеевичу. Я знаю, что часть людей в Украине верят в то, что вы сделали часть добрых дел для нашей страны. И поэтому в это трудное для вас время я просто советую вам не становиться частью чужого шоу. Держать президентскую планку и как бы трудно не было, защитить статус поста президента и статус государства ", — сказала она.

Также политик обратилась и к Зеленскому.

"Если вы мечтаете занять эту должность, берегите достоинство и честь этой должности. Не нужно устраивать бои вокруг нее. И не нужно в борьбе за право стать президентом уничтожать честь и гордость президентского статуса", — подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, когда Зеленский "бросил трубку практически в лицо действующему президенту", она "увидела, какой это был стресс для президента".

"Зная о его проблемах со здоровьем... У него просто пересохло во рту и он не мог дальше говорить... Нужно просто быть людьми", — сказала нардеп.

Как сообщал ONLINE.UA, 11 апреля Порошенко и Зеленский поссорились в прямом эфире.