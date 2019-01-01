"Соблазнительная фея": Тина Кароль похвасталась идеальной фигурой в прозрачном платье

"Соблазнительная фея": Тина Кароль похвасталась идеальной фигурой в прозрачном платье

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Тіна Кароль (фото — instagram.com/tina_karol)

Известная украинская певица Тина Кароль посетила традиционное масштабное шоу "Вечер премьер с Катериной Осадчей" в Дворце "Украина". Наибольшее внимание всех присутствующих привлекло откровенное платье красавицы, передает ONLINE.UA.

Ни для кого не секрет, что Тину ассоциируют с образом кокетки, обольстительницы и настоящей горячей украинской женщины. Ее платья в бельевом стиле часто считают слишком эротичными, однако так как она их носить не умеет носить никто.

Для этого особенного вечера Тина Кароль выбрала полупрозрачное платье на одно плечо с плиссированными рюшами от AADNEVIK. Большой разрез от бедра позволил певице продемонстрировать свои загорелые ножки, а пояс на талии подчеркнул ее стройность. Стоит отметить, что платье от британского дизайнера стоит 340 тысяч гривен. А образ певицы дополнили массивные трендовые серьги в форме сердец от Balenciaga и черные босоножки с серебристыми полосками.

"Обольстительная фея; выглядит роскошно; Тина никогда не изменяет себе; невероятный наряд — просто безупречен; нежная и очаровательная Тина — пример для всех женщин", — пишут фанаты певицы в комментариях к фото.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Тина Кароль похвасталась фигурой на новых пикантных снимках.

"Соблазнительная фея": Тина Кароль похвасталась идеальной фигурой в прозрачном платье (1)

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Источник: ONLINE.UA Теги: Тина Кароль, Катерина Осадчая, платье, стиль
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