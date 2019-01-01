От этого не убежать: назван возраст, когда человек начинает лениться

Группа финских ученых в ходе масштабных исследований пришла к выводу, что люди становятся менее активными и начинают лениться уже в семь лет, передает ONLINE.UA со ссылкой на DailyMail.

Отмечается, что всего было проанализировано более 27 исследований об уровне двигательной активности представителей различных возрастных групп. В результате оказалось, что самые низкие показатели демонстрируют дети и подростки. А физическая активность в среднем снижается в возрасте семи лет, когда ребенок начинает ходить в школу.

"Также удалось выяснить, что именно в подростковом возрасте люди чаще всего перестают заниматься спортом.Кстати, процент лентяев оказался ниже среди детей, в семьях которых взрослые поддерживают интерес к физическим упражнениям. А еще активные ребята мало времени уделяют просмотру телевизора.Поскольку уровень двигательной активности с возрастом стабилизируется, а малоподвижный образ жизни становится все более распространенным, необходимо воздействовать на детей в раннем возрасте", — сказано в сообщении.

По словам ученых, физические упражнения развивают ум, снимают нервозность, снижают кровяное давление, улучшают сон и усиливают способность организма превращать сахар в крови в энергию. Кроме того, регулярная физическая активность снижает риск появления избыточного веса и таких болезней, как рак, остеоартроз, гипертоническая болезнь, диабет и депрессия.

Как сообщал ONLINE.UA, американские и британские ученые пришли к выводу, что занятия спортом снижают риск преждевременной смерти у людей среднего возраста.