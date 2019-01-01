Эксперты выбрали лучшее фото 2018 года

Эксперты выбрали лучшее фото 2018 года

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Фото: flickr.com

Организаторы одной из самых престижных премий для фотожурналистов World Press Photo назвали номинантов в различных категориях. Победителем в номинации "Фото года" стал знаменитый снимок плачущей девочки, который был сделан на границе США с Мексикой, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Победителем в одной из категорий стал фотограф и лауреат Пулитцеровской премии Джон Мура. Его снимок, на котором изображена девочка, которая плачет, когда ее маму обыскивает американский пограничник, признана "Фотографией года", — сказано в сообщении.

По мнению членов жюри, эта фотография показывает определенный вид насилия, а именно – психологический. Стоит добавить, что снимок из этой серии также использовали как часть коллажа для обложки еженедельного журнала Time. Тот выпуск был посвящен политике и отношению к мигрантам со стороны президента США Дональда Трампа.

Эксперты выбрали лучшее фото 2018 года (1)

Ранее ONLINE.UA писал, что космический аппарат Parker Solar Probe сделал невероятные снимки Солнца. Светило удалось сфотографировать с рекордно близкого расстояния — 27 миллионов километров. Уникальные снимки Солнца Parker смог сделать, осуществив невероятный маневр — ему удалось погрузиться в раскаленную атмосферу светила глубже, чем любому другому космическому аппарату ранее. 

Источник: ONLINE.UA Теги: фото года, фото-2018, журналисты, премия, Плачущая девочка с Гондураса
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